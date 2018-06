Immigrazione prima preoccupazione 38% europei, 27% spagnoli Eurobarometro, solo il 6% lo considera un problema

(ANSAmed) - MADRID, 15 GIU - Per il 38% degli europei l'immigrazione rappresenta il problema più importante al quale deve far fronte l'Unione europea, anche davanti al terrorismo, mentre solo il 27% degli spagnoli è della stessa opinione. E solo il 6% della popolazione spagnola considera che l'immigrazione sia un problema per il proprio Paese. E' quanto si evince dall'ultimo Eurobarometro, secondo cui due terzi degli intervistati si dice a favore di "una politica comune europea d'immigrazione" (68%). Il 60% degli spagnoli afferma di sentirsi "molto ottimista" o "abbastanza ottimista" sul futuro della Ue, 6 punti percentuali in meno che nell'autunno scorso e il maggiore calo fra tutti i Paesi dell'unione, a solo un anno di distanza dalle elezioni per il Parlamento europeo. Un 56% degli intervistati spagnoli ha risposto 'no' all'affermazione "la sua voce conta nell'Unione Europea", a fronte di un 34% che ha risposto positivamente. La fiducia nella Ue da parte degli spagnoli si è ridotta di due punti rispetto al Barometro dello scorso autunno, con un 42% degli intervistati che la confermano, a fronte del 49% che dice di non averne, con un aumento di 2 punti degli euroscettici.



Inoltre la metà degli spagnoli (50%) assicura di avere un'immagine neutra sulla Ue (meno 3 punti rispetto all'autunno), mentre coloro che hanno un'immagine positiva sono diminuiti di 6 punti (33%) e quelli che ne hanno una visione negativa sono aumentati di 2 punti (15%). Secondo l'Eurobarometro, la fiducia media degli europei complessivamente è aumentata di un punto, fino al 42%, il livello più alto dal 2010, grazie all'aumento della fiducia nell'unione in 19 Paesi dal 2007. (ANSAmed).