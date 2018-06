Islam: Grande moschea Roma, inizia oggi festa fine Ramadan Con Eid al Fitr si conclude sacro mese digiuno per musulmani

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Con Eid al Fitr (la festa di fine Ramadan) si conclude oggi il sacro mese di digiuno per i musulmani in Italia. Lo annuncia il Centro islamico culturale d'Italia in una nota. Ieri sera è stata infatti avvistata la luna nuova che sancisce la fine del mese di Ramadan. Il segretario generale del Centro islamico culturale d'Italia, Abdellah Redouane, che gestisce la grande moschea di Roma, nel fare gli auguri a tutti i musulmani per questa festività, invita tutti i fedeli "ad aprire le proprie case ai vicini per fare di questa festa la festa di tutti". (ANSAmed).