Migranti atleti triathlon grazie a progetto in Italia Iniziativa di inclusione sociale e lavorativa con sport

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Due giovani migranti in Italia si allenano nelle discipline del triathlon grazie a un progetto sostenuto dalla regione Toscana per favorire l'inclusione sociale e lavorativa, attraverso lo sport. Questo il senso di 'The Human Factor - The Freedom Way', strumento che ha consentito a due ragazzi, Mbaye Sarr e Oumar Sylla, rispettivamente senegalese di 34 anni e guineano di 19 anni, di imparare a nuotare, ad andare in bici e perfezionare la corsa in vista di una gara di triathlon. Come spiega il portale d'informazione della provincia di Firenze, l'iniziativa, ideata dall'associazione sportiva dilettantistica Rolling Dreamers, consentirà ai migranti, una volta concluso il progetto, di ottenere un lavoro.



Mbaye Sarr e Oumar Sylla in questo periodo si stanno allenando per prendere parte, il prossimo 22 luglio ad Ancona, alla gara di triathlon Santini Trio Senigallia, sotto la supervisione dei due fondatori dei Rolling Dreamers, Matteo Venzi e Andrea Gelli. "E' un messaggio bellissimo, quello che viene affidato allo sport, che è uno strumento naturale per creare legami e condivisioni", ha commentato l'assessore della regione Toscana allo sport, Stefania Saccardi. "L'esempio di Mbaye e Oumar è soltanto uno dei tanti che quotidianamente vengono proposti da tanti soggetti del territorio che hanno deciso di impegnarsi in modo serio e profondo per consentire a tante persone che si trovano in situazioni delicate di avere un futuro".



'The Human Factor - The Freedom Way', fa parte dei 180 progetti ammessi a finanziamento sul bando della regione Toscana emanato nel 2017 per dare sostegno a progetti presentati da soggetti del terzo settore e rivolti alla fascia di popolazione più fragile o maggiormente bisognosa di tutela. Il bando, che aveva una dotazione iniziale di 1 milione di euro, ha finanziato progetti relativi a due ambiti di attività: iniziative promosse da soggetti del terzo settore per l'inclusione ed il contrasto del disagio sociale e realizzazione di soggiorni residenziali estivi per bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni. Il progetto in questione rientra nel primo ambito, e più in particolare nella promozione dell'inclusione degli immigrati nella multiculturalità, attraverso attività di confronto interculturale anche grazie all'accesso ai servizi territoriali.(ANSAmed).