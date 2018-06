Migranti: salvate 184 persone al largo coste Spagna, 1 morto Almeno 10 imbarcazioni intercettate nello Stretto e a Granada

(ANSAmed) - MADRID, 15 GIU - In attesa dell'arrivo della nave Aquarius nel porto di Valencia, previsto per domenica mattina, non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste spagnole. I mezzi del Salvataggio marittimo hanno recuperato ieri in mare il cadavere di un migrante morto nel naufragio di un'imbarcazione con a bordo 11 persone, che si è ribaltata nello Stretto di Gibilterra. Quando la motovedetta Salvamar Acturus l'ha localizzata, era già capovolta e i migranti sono stati soccorsi in mare, informano fonti del Salvataggio marittimo. Uno dei membri dell'equipaggio non è sopravvissuto, mentre gli altri undici sono stati fatti sbarcare nel porto di Tarifa (Cadice), assistiti dalla Croce Rossa. Nella stessa giornata di ieri, la motovedetta Salvamar ha soccorso altre cinque imbarcazioni, con a bordo 38 migranti, a loro volta trasferiti nel porto di Tarifa; mentre la motonave Luce del Mar ha soccorso e tratto in salvo altre 25 persone su due barconi. Complessivamente, sono stati 74 i migranti, in gran parte di origini sub sahariane, a bordo di 8 imbarcazioni, soccorsi nello Stretto di Gibilterra. E gli sbarchi sono continuati anche sul versante di Granada, dove fra ieri e la scorsa notte sono state tratte in salvo 110 persone su due imbarcazioni. L'ultima, intorno all'una della scorsa notte, con a bordo 56 persone di origini sub sahariane è stata localizzata a 17 miglia a sud di Motril da una motovedetta della guardia civile e della 'Salvamar Hamal' del Salvataggio marittimo. I migranti sono stati soccorsi e trasportati al porto di Motril, dove, assistiti dalla Croce Rossa, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza temporanea allestito nella struttura portuale. (ANSAmed).