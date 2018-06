Migranti: Spagna vuole abolire filo rasoiato Ceuta e Melilla Ministro Interno contro barriera mortale attorno enclave Marocco

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Sull'immigrazione il nuovo governo socialista in Spagna vuole cambiare registro e, oltre ad accogliere la nave Aquarius, promette che "farà il possibile" per rimuovere il filo spinato in cima alle barriere che circondano le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, separandole dal Marocco, da dove molti migranti tentano di entrare attraverso la barriera. Con una significativa storia di sangue e, talvolta, di morte.



A esprimersi su questo problema è il neoministro dell'Interno dell'esecutivo Sanchez, l'ex magistrato Fernando Grande-Marlaska, che ha detto di aver ordinato un'indagine sulla famigerata barriera di filo spinato e di lame affilate come rasoi che sovrasta la rete di confine alta sei metri, per trovare "sistemi meno sanguinosi". "E' una delle mie priorità", ha dichiarato Grande-Malaska, citato da media, fra cui Bbc.



Secondo il ministro, infatti "possiamo agire a monte, fermare prima" i cosiddetti "saltatori", coloro che arrivano a scavalcare la barriera. "Ma non possiamo permettere che si arrivi a quel punto. Non è né ragionevole né accettabile vedere persone che saltano dalla barriera" a Ceuta e Melilla.



Un 30enne senegalese è morto dopo essersi reciso la carotide su un filo rasoiato e la Croce Rossa spagnola ha registrato 25 casi di migranti che si sono feriti con le lame e il filo spinato, 10 dei quali ricoverati in ospedale, solo dall'inizio del 2018. Il filo rasoiato fu fatto installare nel 2013 dal governo conservatore di Mariano Rajoy, con una decisione giudicata 'disumana' dall'opposizione, da organizzazioni umanitarie e dai vescovi spagnoli. (ANSAmed).