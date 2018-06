Tunisia: aperte iscrizioni per 'Scuola estiva su migrazioni' In programma a Tunisi dal 10 al 15 settembre prossimi

(ANSAmed) - TUNISI, 15 GIU - L'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) in Tunisia e l'Istituto nazionale tunisino per il lavoro e gli studi sociali (Intes) hanno annunciato l'apertura delle registrazioni per la 4a edizione della 'Scuola estiva sulle migrazioni', in programma dal 10 al 15 settembre a Tunisi, con il tema 'Migrazione e integrazione dei migranti nelle società ospitanti'. Fino al 30 giugno 2018, i candidati provenienti dal mondo accademico o istituzionale, dalla società civile e dalle parti sociali che desiderano approfondire le proprie conoscenze sul tema della migrazione possono registrarsi gratuitamente sul sito: www.ecole-ete-migration.tn.



Questa quarta edizione si prefigge lo scopo di contribuire a scambiare punti di vista e riflessioni sul tema della migrazione tra i diversi attori e contribuire a creare iniziative per un'integrazione di successo dei migranti.



Circa 50 partecipanti selezionati dal comitato scientifico della Summer School on Migration potranno poi beneficiare di un programma di formazione multidisciplinare tenuto da esperti, ricercatori e rappresentanti di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali.



La 'Summer School on Migration' rientra nel Programma regionale di sviluppo e protezione dei migranti(Pdpp) in Nord Africa, finanziato dall'Unione europea e attuato dall'Oim in Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, al fine di approfondire le conoscenze in materia di migrazione, rafforzare la coesione tra le comunità ospitanti e quelle migranti. (ANSAmed).