Gaza: aquiloni incendiari, in Israele brucia parco naturale Vicepremier, sono come razzi, sparare su chi li lancia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - Ingenti reparti dei vigili del fuoco israeliani sono impegnati anche oggi in tre localita' del Neghev occidentale a domare incendi sviluppatisi in seguito al lancio da Gaza di aquiloni incendiari palestinesi. Ieri, secondo la radio statale, gli incendi sono stati 17 il piu' grave dei quali quello che nel parco naturale di Or Ha-Ner ha distrutto 25 ettari di boscaglia. Per sedare quel violento incendio decine di vigili del fuoco e di volontari sono stati impegnati per ore, fino alla notte fonda. Ma oggi da Gaza sono ripresi i lanci di aquiloni e di palloni incendiari.



"Gli aquiloni incendiari e i palloni esplosivi non sono un gioco da ragazzi'' ha affermato il vicepremier e ministro dell'istruzione Naftali Bennett. "Sono armi micidiali che mirano ad uccidere i nostri bambini. E' un'altra forma del terrorismo assassino di Hamas. Per cui occorre riferirsi ai palloni esplosivi e agli aquiloni incendiari come se fossero razzi: dobbiamo smettere di limitarci a spari di avvertimento e dobbiamo piuttosto centrare l'obiettivo".(ANSAmed).