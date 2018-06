Università: Cife lancia master studi europei e coperazione Corsi in diverse sedi europee e a Tunisi, Istanbul con focus Med

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 GIU - Integrazione europea, gestione dei conflitti, cooperazione, migrazioni e politiche giovanili, sono alcuni dei temi al centro dei tre programmi del Master in Advanced European and International Studies (MAEIS) che il Cife (Centre International de formation européen) ha lanciato per il prossimo anno accademico, rivolgendosi agli studenti già laureati che potranno scriversi entro il 30 giugno. Il master è rivolto a studenti che hanno completato la laurea triennale e punta a dare loro una visione generale dei fattori politici, sociali, economici e culturali del mondo contemporaneo. Tra i tre corsi offerti spicca il Master in Studi Mediterranei che si svolgerà in francese e inglese nelle sedi di Nizza, Tunisi e Istanbul. La prima parte del corso a Nizza avrà cinque moduli: gestione dei conflitti, sviluppo sostenibile e azioni per il clima, integrazione e trasformazioni regionali, politiche e società mediterranee, oltre a dei workshop sulle abilità professionali. La seconda parte si svolgerà a Tunisi con un focus sulle migrazioni e le politiche giovanili nei Paesi del Mediterraneo, mentre nella terza parte, a Istanbul, gli studenti potranno svolgere attività d ricerca per chiudere le loro tesi. Gli altri due corsi comprendono il Master Trilingue che si svolge in francese, tedesco e inglese nelle sedi di Nizza, Canterbury e Berlino e punta a dare una visione approfondita dell'integrazione tra i Paesi europei, con particolare focus sui rapporti franco-tedeschi. Il Master in Integrazione europea e studi globali si svolge invece a Berlino, Nizza, Roma e Istanbul. In particolare a Roma e Istanbul i corsi saranno focalizzati sulle relazioni dell'Unione Europea con i Paesi candidati all'ingresso. Il Cife è una istituzione privata di formazione e ricerca che ha sede a Nizza e uffici a Berlino, Bruxelles e Istanbul e riceve finanziamenti speciali dall'Ue nell'ambito del Jean Monnet Program. (ANSAmed).