Sos Villaggi Bambini, garantire accoglienza minori migranti Roadmap per accendere riflettori su bisogni bambini

(ANSAmed) - ROMA - Nel mondo sono oltre 67 milioni i rifugiati e, di questi, più della metà sono minorenni. In Italia sono accolti circa 250.000 rifugiati e, nel solo 2017 quasi 120.000 migranti e oltre 15.000 minori stranieri non accompagnati hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare sulle nostre coste. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, SOS Villaggi dei Bambini lancia "L'impegno a favore dei migranti in Italia e nel mondo", una road map per accendere i riflettori su diritti e bisogni di bambini e ragazzi che arrivano nel nostro Paese, per assicurare loro trattamenti e cure adeguate e in linea con gli standard internazionali, a prescindere dal loro status di migranti.



Sos Villaggi dei Bambini si unisce all'appello di tante ong rivolto alle istituzioni europee affinché facciano del salvataggio di vite umane una priorità, attraverso l'apertura e l'utilizzo di canali sicuri e legali. "Questa giornata è l'occasione per sottolineare a gran voce che molti migranti sono minorenni soli o bambini al seguito dei propri genitori, con gli stessi diritti di tutti i bambini del mondo, che spesso muoiono in mare o affrontano detenzione in luoghi disumani - ha affermato Samantha Tedesco, responsabile Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei Bambini - Negli ultimi giorni, 123 minorenni a bordo della nave Aquarius, reduci già da un terribile viaggio, hanno sofferto fame e sete, vivendo nella disperazione e nella paura. Sos Villaggi dei Bambini si appella al Governo italiano affinché non si ripetano più episodi come quello dell'Aquarius e chiede di porre fine subito a questo dramma garantendo la sicurezza di tutte le persone a bordo delle navi che operano nel Mediterraneo. La loro protezione e tutela viene prima di ogni considerazione politica" .



Nel 2017, SOS Villaggi dei Bambini ha accolto 29 Msna e 29 giovani richiedenti asilo. Nei Villaggi Sos di Trento e Saronno si sono sviluppati due progetti di accoglienza rivolti a nuclei familiari richiedenti o titolari di protezione internazionale per favorire l'integrazione e l'inserimento sul territorio delle famiglie. A Torino, è attivo un progetto di affidamento in nuclei familiari della stessa cultura di provenienza che ha visto coinvolte 6 donne di origine nigeriana, alcune delle quali vittime di tratta, e 7 bambini.