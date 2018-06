Migranti: Guardia costiera Libia ne salva 82, uno muore Marina Tripoli, per quattro ore in acqua

(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 GIU - Nuovo intervento della Guardia costiera libica che ha tratto in salvo 82 migranti su un gommone che stava affondando a est di Tripoli, ma é stato recuperato anche un cadavere.



Come precisa un comunicato della Marina libica, il salvataggio del gommone "distrutto" é avvenuto ieri "30 miglia a est di Gasr Garabulli". Fra i migranti, "di otto nazionalità africane", c'erano anche "due bambini e quattro donne".



I naufraghi "sono rimasti quattro ore in mare fino all'arrivo di una motovedetta della Guardia costiera" libica e sono stati salvati a due riprese perché il mezzo non era in grado di trasportarli tutti insieme, riferisce il comunicato.



Dopo aver ricevuto "aiuti umanitari e medici" in due località differenti, i migranti sono stati affidati al centro di "Ain Zara" a Tripoli dell'Autorità per la lotta contro l'immigrazione clandestina, conclude la nota. (ANSAmed).