Migranti: Marina Libia, salvate 301 persone, 46 bambini Su due 'grandi gommoni' in panne al largo di Gars Garabulli

(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 GIU - Un gruppo di 301 migranti africani, tra cui "46 bambini", è stato "salvato" dalla Guardia costiera libica a bordo di due "grandi gommoni" in panne a ovest di Tripoli. Lo segnala un comunicato della Marina libica pubblicato su Facebook. Tra i migranti, di 12 "diverse nazionalità africane", vi sono anche tre donne. L'operazione, compiuta dalla motovedetta Ras Jedir a nord di Gasr Garabulli, è iniziata alle 2 di notte ed è durata "diverse ore".



L'intervento "è stato molto faticoso per la squadra della motovedetta" a causa "del gran numero di migranti", poi fatti sbarcare a Tripoli alle otto del mattino. I clandestini, dopo aver ricevuto "servizi umanitari e medici", sono stati consegnati al centro di accoglienza di Trig al Seka dell'Autorità per la lotta contro l'immigrazione clandestina, conclude la nota.(ANSAmed).