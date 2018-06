Ambasciata Italia, un albero per tunisino che salvò italiani A Tunisi ricordato sacrificio Abid, premiata Incisa di Camerana

(ANSAmed) - TUNISI, 26 GIU - Al tunisino Mohamed Abid, che nel 2003 sacrificò la propria vita per salvare una donna e due bambini italiani in difficoltà nel mare di fronte ad Agrigento, è stato dedicato un albero nel 'Giardino dei Giusti' all'interno dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. All'iniziativa, erano presenti, commossi, anche i figli di Abid, (cui venne conferita ex post la Medaglia D'Oro al Valor Civile dall'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi), ovvero Larbi Salvatore, Valeria e Nadhir. Dal luglio 2016 l'ambasciata d'Italia a Tunisi ospita all'interno del suo cortile un 'Giardino dei Giusti', in cui ciascun albero è dedicato a chi, in ogni luogo e in ogni tempo, ha promosso valori di umanità, pace e solidarietà. "È importante valorizzare le storie positive e premiare coloro che, con atti di coraggio e umanità, alimentano il legame storico tra la comunità italiana e quella tunisina", ha detto l'ambasciatore d'Italia Lorenzo Fanara. "Per questa ragione, ho deciso di dedicare anche un premio alla memoria di Mohamed Abid". Questo premio è stato consegnato a Gabriella Incisa di Camerana, direttrice del Centro Ippico di Madia, un'associazione no profit che promuove iniziative di inclusione sociale e sensibilizzazione all'autismo, soprattutto infantile, attraverso la "zooterapia". "E' nostro dovere commemorare Abid con uno sguardo verso il futuro, e dunque ho pensato che l'ispirazione di Abid debba essere concreta e debba servire ad apprezzare e valorizzare il lavoro che fa un'altra persona, un'italiana che lavora qui in Tunisia, che dedica la sua vita ai bimbi autistici di Mahdia, un'eroina del nostro tempo, una storia positiva che ci ispira a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i nostri popoli, che hanno radici comuni" ha detto ancora l'ambasciatore.



Un gruppo di musicisti dell'Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese ha allietato l'evento in vista dei due appuntamenti previsti nell'ambito della 'Settimana dell'Opera italiana in Tunisia': l'Ente infatti porterà in scena l'Aida di Verdii all'anfiteatro romano di El Jem il 30 giugno e all'anfiteatro di Cartagine il 5 luglio. (ANSAmed)