Lifeline ancora in alto mare, Maersk sbarca a Pozzallo

ROMA - Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave della Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all'orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 108 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Line, sbarcati nella notte a Pozzallo dopo aver ricevuto l'ok del governo.



"E' una nave fuorilegge e non sarà un porto italiano ad accoglierla", così Matteo Salvini conferma la chiusura dell'Italia verso l'imbarcazione della Ong tedesca. L'altro vicepremier, però, non esclude questa possibilità. "Se Spagna, Francia o Malta non aprono i porti alla nave, la farà entrare l'Italia - dice Luigi di Maio - ma poi sarà "sequestrata". Ha una "bandiera falsa e ha fatto una cosa scorretta, opponendosi al salvataggio della Guardia Costiera libica", aggiunge il leader politico del M5s. "Una cosa sono i salvataggi in mare, altra è il traghettamento".



Intanto si è conclusa in nottata l'odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, la nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato nel porto di Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno adesso trasferiti nell'hot spot di Pozzallo per l'identificazione. Le loro condizioni di salute sono buone, come ha confermato il medico marittimo Vincenzo Morello, salito a bordo prima dell'attracco in porto per accertare eventuali emergenze sanitarie.