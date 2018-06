Turchia: 'legami Gulen', mandati d'arresto per 192 militari Nuova stretta dopo la vittoria di Erdogan nelle urne

(ANSAmed) - ANKARA, 27 GIU - Nuova ondata di arresti di massa in Turchia con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, all'indomani del voto che ha confermato Recep Tayyip Erdogan e le forze che lo sostengono alla guida del Paese. Dopo gli oltre 150 fermi di ieri, riferisce l'agenzia statale Anadolu, i mandati di cattura emessi stamani sono almeno 192. L'operazione più massiccia è stata lanciata dalla procura di Ankara, che ha chiesto l'arresto di 99 sospetti, tra cui 30 ex piloti dell'aviazione. Altri 71 militari sono ricercati in 16 province per ordine della procura di Kocaeli, mentre 22 soldati tuttora in servizio sono ricercati in 13 province in un'operazione coordinata dalla procura di Balikesir. (ANSAmed).