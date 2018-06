Siria: Ong, 17 civili uccisi in raid aereo in regione Daraa

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 GIU - E' di almeno 17 civili uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente sul terreno, di raid aerei governativi nel sud della Siria, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).



L'Ondus, che dal 2007 denuncia violazioni nel paese tramite una fitta rete di fonti sul terreno, ha documentato l'uccisione di 17 persone, tra cui donne e minori. Secondo l'Ondus, le persone si erano rifugiate in uno scantinato nella località di Musayfra, nella regione di Daraa al confine con la Giordania, dove è in corso l'offensiva militare governativa e russa contro milizie anti-regime. (ANSAmed).