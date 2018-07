Musica: trionfo per l'Aida in anfiteatro El Jem in Tunisia

(ANSAmed) - El JEM, 2 LUG - Applausi interminabili e autentica commozione del pubblico per la prima di sabato sera dell'Aida di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Andrea Certa, con la regia di Raffaele Di Florio e le coreografie di Cinzia Satà nella splendida cornice dell'anfiteatro romano di El Jem.



L'iniziativa è il frutto di un progetto di cooperazione culturale ambizioso che ha visto la collaborazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese con il Théâtre de l'Opera de Tunis, in particolare dell'Orchestra e dal Coro del Luglio musicale Trapanese con l'Orchestra e il Coro dell'Opera di Tunisi, l'Orchestra Sinfonica Tunisina, e il Balletto di Tunisi, con partner istituzionali quali il ministero tunisino della Cultura, l'ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Tunisi.



Sono state 250 le persone impiegate nel progetto, 150 delle quali provenienti dall'Italia, 100 tunisine, con allestimenti e decori e costumi costruiti in Tunisia sotto la direzione degli esperti italiani. "Un sogno che si realizza", ha detto il ministro tunisino della Cultura, Mohamed Zine El Abidine, subito dopo lo spettacolo. "Più che un sogno, è un programma che si realizza", ha precisato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, "un programma che abbiamo fortemente voluto e di cui ora siamo fieri". "La cultura è un elemento portante della politica estera e sicuramente è una priorità del mio mandato. Quindi se abbiamo realizzato questo evento è anche perché credo molto nel valore della cultura come ponte tra i popoli", ha detto ancora Fanara.



Di alto livello il cast: Maite Alberola nel ruolo della protagonista Aida, in tandem con Daniela Diakova nelle vesti di Amneris; Dario Prola, la voce di Radames. Tra gli altri interpreti: Luciana d'Intino (Amneris), Stefano La Colla (Radames), Giuseppe Garra (Amonasro), Enrico Rinaldo (II Re dell'Egitto), Andrea Comelli (Ramfis), Giuseppe Infantino (Un Messaggero), Luciana Pansa (Sacerdotessa). L'Aida in versione integrale non andava in scena in Tunisia dal 1955. Lo spettacolo verrà replicato il prossimo 5 luglio al Teatro antico di Cartagine. (ANSAmed).