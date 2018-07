Siria: Onu, 270mila sfollati nel sud del paese

BEIRUT - L'Onu afferma che gli sfollati siriani nel sud della Siria sono "più di 270mila", una cifra assai più alta degli ultimi dati diffusi sempre dalle Nazioni Unite. Citato da media panarabi, il portavoce dell'ufficio regionale per il coordinamento sulla Siria dell'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), Muhammad Hawari, ha affermato che "le cifre più aggiornate di sfollati nel sud della Siria hanno superato le 270mila unità", riferendosi al numero di civili siriani che dal 17 giugno a oggi hanno dovuto abbandonare le loro case nel sud-ovest del paese coinvolto nell'offensiva governativa e russa a ridosso del confine con la Giordania.

Circa 20mila ammassati a ridosso del confine con la Giordania, regno hascemita fa entrare feriti gravi in ospedali a nord

Nell'aggiornamento odierno dell'Onu si afferma che circa 20mila sfollati sono ammassati a ridosso del valico frontaliero di Nassib con la Giordania. Il regno hascemita ha ribadito che non intende aprire le sue frontiere ai profughi siriani ma che accoglierà temporaneamente solo alcuni feriti gravi negli ospedali del nord.

E in effetti oggi dodici bambini feriti dalle violenze in corso nel sud della Siria sono stati trasferiti in un ospedale nel nord della Giordania per essere curati con urgenza in un ospedale locale. Lo riferisce l'agenzia giordana Petra, affermando che anche altri civili siriani feriti gravi potranno essere curati negli ospedali del nord del regno hascemita. Nel quadro dell'offensiva governativa siriana nel sud della Siria, decine di migliaia di civili sono in fuga, e la Giordania ha chiuso le frontiere. Ma da Amman fanno sapere che acconsentono all'ingresso temporaneo nel nord del Paese di feriti gravi tra i civili. Questi saranno curati e poi rimandati in Siria.