Algeria: è boom demografico, in 2040 popolazione a 57,6 mln

ROMA - Nel 2020 la popolazione algerina salirà a 44,2 milioni di abitanti, nel 2020, nel 2030 a 51,3 milioni e nel 2040 a 57,6 milioni. A dirlo è l'Office National des Statistiques (Ons) algerino che conferma una crescita costante della natalità nel Paese che al 1 gennaio 2018 conta 42,2 milioni di cittadini, tanto da far parlare di vero e proprio boom demografico.



Per correre ai ripari, scrive il sito di informazione algerino, TSA, il ministro della Salute, Mokhtar Hasbellaoui, che solo pochi mesi fa aveva affermato ''che le donne algerini fanno troppi figli'', ha delineato una strategia volta a far scendere la natalità dai 3,1 figli per donna del 2017 ai 2,1 figli per donna entro il 2035. Negli ultimi 4 anni, fanno sapere gli esperti, l'Algeria ha registrato un milione di nascite l'anno, e addirittura 1,06 milioni lo scorso anno. Nei primi anni del 2000, ricordano, la crescita era di circa la metà, ossia pari a 580 mila nascite l'anno. A contribuire a questa inversione di tendenza, spiegano, oltre a un quadro sociale e economico più stabile, l'età sempre più giovane in cui ci si sposa e il numero di matrimoni che ogni anno vengono contratti, passata dai 177 mila registrati nel 2000 ai 340 mila contratti nel 2017. A oggi, prosegue l'Ons, in Algeria ci sono 11 milioni di donne in età fertile, un fattore che indubbiamente può portare a un ulteriore incremento demografico. Negli anni '70-'80 le politiche di pianificazione delle nascite avviate dal governo di Algeri avevano avuto ottimi risultati. La natalità era infatti passata dai 7 figli in media per donna del 1983 ai 2,4 figli per donna nel 2002 ai 3,1 dello scorso anno. (ANSAmed).