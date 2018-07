Siria: fonti, tregua aerea a Daraa dopo 2 settimane guerra

BEIRUT - Da 48 ore sono cessati i raid aerei governativi e russi sul sud-ovest della Siria a ridosso del confine con la Giordania e nella regione investita da due settimane di intense offensive aeree si respira una "calma tesa". Lo riferiscono all'ANSA fonti sul terreno e testimoni oculari, secondo cui dopo la prima fase dell'avanzata di terra, con copertura aerea e di artiglieria, da parte delle forze governative siriane, queste si sono arrestate a pochi chilometri dalla frontiera giordana. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno, conferma l'assenza di raid aerei nelle ultime 48 ore.

L'Onu aveva ieri denunciato l'altissimo numero di sfollati tra i civili, affermando che oltre 270mila persone hanno abbandonato le loro case e che almeno 60mila di queste si trovano al confine con la Giordania. Il regno hascemita ha da giorni chiuso i valichi di frontiera e non intende accogliere gli sfollati. Il ministro degli esteri giordano, Ayman Safadi, è in partenza per Mosca dove domani incontrerà il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Secondo Rami Abderrahman, direttore di Ondus, la tregua di fatto in vigore da ieri nella regione di Daraa è stata accordata dalla Russia alla Giordania, che temeva di dover esser costretta ad aprire i confini ai profughi. Da Ginevra, l'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha chiesto alla Giordania di aprire la frontiera e consentire la fuga in territorio hascemita delle decine di migliaia di civili siriani.