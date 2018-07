Yemen: Unicef, più di 2mila bambini uccisi dal 2015 'Non c'è giustificazione per questa carneficina'

(ANSAmed) - ROMA, 3 LUG - Sono più di 2mila i minori rimasti uccisi nel conflitto in Yemen secondo i dati delle Nazioni Unite. Lo riporta Al Jazeera.



"Non c'è giustificazione per questa carneficina" ha dichiarato Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'Unicef, agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia. "Dal 2015 più della metà delle strutture sanitarie ha smesso di funzionare e 1.500 scuole sono state danneggiate da raid aerei e bombardamenti" ha aggiunto Fore di ritorno dallo Yemen.



L'Unicef stima che circa 2.200 bambini sono rimasti uccisi nel conflitto in Yemen e 3.400 sono rimasti feriti, ma secondo Fore le cifre effettive dei minori feriti o uccisi durante il conflitto in Yemen potrebbero essere più alte dal momento che questi sono solo i casi che è stato possibile verificare.(ANSAmed).