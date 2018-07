Cinema: a Napoli storie di riscatto giovani Mediterraneo Organizzata da Copeam, tre film su cultura e sviluppo

(ANSAmed) - NAPOLI, 4 LUG - Una serata dedicata alla bellezza e alla cultura come opportunità di sviluppo, riscatto e lavoro.



E' questo l'evento che la Copeam (Conferenza Permanente dell'audiovisivo Mediterraneo) organizza stasera a Napoli, al Teatro Sanità, nel cuore del centro storico: "Il riscatto della bellezza. Napoli, Tirana, Ramallah: storie di giovani, volontà e cultura", il titolo della serata che sarà aperta alle 19 dalla proiezione di tre documentari della VI serie di "Inter-Rives" (fra le sponde) "Memoria creativa: il passato incontra il futuro", una coproduzione internazionale promossa e coordinata dalla Copeam, in partenariato con l'Arab States Broadcasting Union (ASBU),a cui hanno partecipato 10 televisioni pubbliche del Mediterraneo, fra cui la Rai.



"In Mostra", di AhmadShawar, prodotto dalla Palestinian Broadcasting Corporation/Palestina, "Il ritorno" di Ervis Eshja, prodotto da Radio TelevizioniShqiptar/Albania e "La paranza della bellezza"di Luca Rosini, prodotto da RAI2: un filo rosso unisce le storie di giovani che, dalla Palestina all'Albania, passando per Napoli, cercano opportunità e riscatto in territori difficili. Ragazzi e ragazze che hanno trovato nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale la chiave per opporsi a un destino di marginalità al quale la crisi economica, il crimine o la guerra rischiavano di condannarli. Nei tre film si narra la storia del collettivo di fotografi palestinesi che immortala le bellezze paesaggistiche del proprio Paese per farle conoscere e valorizzarle. Quella di un gruppo di giovani che in estate trasforma la scuola di una piccola città albanese in un ostello per turisti assetati di pace e di cultura e ancora l'esempio della Cooperativa La Paranza che, nel rione Sanità di Napoli, ha recuperato un sito archeologico attorno al quale sta generando sviluppo economico e occupazione. Al termine delle proiezioni ci sarà un dibattito sul rapporto fra giovani, patrimonio culturale e narrazione mediatica. (ANSAmed).