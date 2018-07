Migranti: la nave Open Arms attracca oggi a Barcellona

MADRID - La nave Open Arms dell'omonima Ong catalana attraccherà oggi nel porto di Barcellona con a bordo 60 migranti di 14 Paesi diversi tratti in salvo il 30 giugno lungo le coste libiche. I migranti sono in buone condizioni di salute, benché "stanchi e ansiosi" secondo la portavoce dell'Ong Laura Lanuza.

La Croce Rossa spagnola, il comune di Barcellona e le autorità catalane hanno predisposto un piano di accoglienza simile, ma di dimensioni più limitate, a quello dispiegato a Valencia per l'Aquarius. A bordo della nave ci sono 8 migranti palestinesi, 8 sud-sudanesi, 3 del Mali, 5 siriani, 1 del Burkina Faso, 1 della Costa d'Avorio, 4 eritrei, 8 egiziani, 3 centrafricani, 2 camerunesi, 6 libici, 8 del Bangladesh e 1 della Guinea. Tre sono minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha reso noto che concederà ai 60 migranti un permesso di soggiorno umanitario di 45 giorni identico a quello concesso ai 629 dell'Aquarius. Secondo la Croce Rossa spagnola dal 6 giugno al 1 luglio sono arrivati a Barcellona 639 migranti giunti nel sud della Spagna su barconi attraverso lo Stretto di Gibilterra. Nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa con il sindaco di Barcellona Ada Colau e il fondatore di Open Arms Oscar Camps.