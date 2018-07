Siria: Giordania, apriamo valichi frontiera solo per aiuti Portavoce governo annuncia decisione concordata con Onu

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 LUG - Il governo giordano ha annunciato oggi l'apertura di tre valichi frontalieri con la Siria esclusivamente per consentire il passaggio dalla Giordania alla regione siriana di Daraa, teatro di una offensiva militare governativa che ha causato più di 270mila sfollati. Lo riferisce la portavoce governativa Jumana Ghunaymat, citata dal giornale al Ghadd di Amman e da altri media giordani. Ghunaymat ha precisato che l'apertura dei valichi frontalieri era stata già concordata nei giorni scorsi con i rappresentanti dell'Onu in Giordania, e che questa apertura non prevede in alcun modo l'accesso di profughi siriani in territorio giordano.



Su questo tema Amman rimane ferma nella sua posizione nel mantenere le frontiere sigillate di fronte alla pressione di decine di migliaia di civili siriani ammassati al confine.



(ANSAmed).