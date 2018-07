Marocco: manca direttore, a rischio colonia per 3.500 bimbi Nessuno firma l'ok ai finanziamenti per vacanze al mare

(ANSAmed) - RABAT, 5 LUG - Senza colonia estiva, perché manca il direttore. Quasi 3.500 bambini di età compresa tra gli 8 e i 15 anni rischiano di rimanere a casa, senza vacanze, per questa estate. I piccoli che provengono da famiglie bisognose, sono inseriti in un programma di aiuti statali. Ma da quando il direttore delle entrate nazionali è stato licenziato, non c'è nessuno che firmi il va libera al finanziamento delle vacanze in colonia.



Il programma delle case di accoglienza per i bambini che non possono permettersi di andare in vacanza, 'Khiriyate', secondo la definizione araba, è molto caro ai marocchini. Il quotidiano Al Akhbar riporta la notizia con enfasi e aggiunge che il ministro della famiglia, Bassima Hakkaoui, sta facendo pressioni sul collega delle Finanze, perché la situazione si sblocchi. I bambini hanno la valigia pronta; le case di accoglienza sono tutte sulla costa del Marocco, dall'Atlantico al Mediterraneo.



Ognuno dei piccoli ha diritto a trascorrervi 12 giorni l'anno.



Se non si trova una soluzione entro questa settimana, aggiunge il quotidiano, saltano le vacanze.(ANSAmed).