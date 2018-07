Migranti: Francia accoglie i 52 della Ong Lifeline Collomb, 'dimostrazione solidarietà concreta con paesi vicini'

(ANSAmed) - PARIGI, 5 LUG - Cinquantadue migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave della Ong tedesca Lifeline sono stati accolti in Francia e - come ha annunciato il ministero dell'Interno - beneficeranno di una disposizione in base al diritto d'asilo.



Una settimana dopo l'attracco della Lifeline in un porto di Malta, i 230 migranti soccorsi dalla Ong tedesca sono stati ripartiti in diversi Paesi europei.



Cinquantadue di loro, identificati fin dal loro arrivo a Malta come aventi diritto all'asilo politico dall'Ofra (Ufficio francese di protezione profughi e apolidi), sono stati accolti in Francia. L'operazione, sottolinea un comunicato del ministro Gerard Collomb, "dimostra la solidarietà molto concreta della Francia con i suoi vicini europei in prima linea per gli arrivi via mare". Per Collomb "la Francia è stata uno dei primi paesi europei ad impegnarsi per questa accoglienza".



Il ministero sottolinea che i 52 verranno "orientati" verso un alloggio e sarà loro impartita una formazione centrata sulla lingua francese e i "valori repubblicani".(ANSAmed).