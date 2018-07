Siria: fonti, 600 raid nelle ultime ore su zone Daraa Ripresa campagna aerea dopo fallimenti negoziati

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 LUG - Circa 600 raid aerei governativi e russi sono stati compiuti nelle ultime 15 ore nella Siria meridionale al confine con la Giordania contro aree abitate da civili e controllate da miliziani anti-regime. Lo riferiscono fonti locali, a conferma di quanto in precedenza affermato dalla protezione civile e dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). I bombardamenti sono ripresi nella notte dopo che erano di nuovo falliti ieri i negoziati tra militari russi e insorti a Daraa, capoluogo della martoriata regione frontaliera siriana. (ANSAmed).