Migranti: a Tunisi incontro su dinamiche in regione Euromed Ministro Affari Sociali, "occorrono soluzioni consensuali"

(ANSAmed) - TUNISI, 06 LUG - "Le soluzioni proposte per risolvere il fenomeno delle migrazioni e degli aventi diritto all'asilo devono tener conto dell'aspetto umanitario e dei diritti umani degli immigrati in modo da fare del Mediterraneo uno spazio di pace, stabilità e protezione dei diritti umani come parte di un dialogo interattivo tra tutte le parti interessate". Lo ha detto il ministro tunisino degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, in apertura di una conferenza a Tunisi sulle migrazioni nella regione euromediterranea, precisando che tali questioni rivestano un carattere internazionale congiunto e come tali vanno gestite da tutte le parti coinvolte. "Le misure unilaterali infatti ostacolano la ricerca di soluzioni consensuali al problema" ha detto ancora il ministro, ricordando l'accoglienza offerta dalla Tunisia ai rifugiati libici durante la rivoluzione del 2011 e le misure adottate nei loro confronti, basate sul rispetto dei diritti umani. I partecipanti alla conferenza, organizzata dall'Osservatorio tunisino delle migrazioni (Onm) in collaborazione con l'associazione "France Terre d'asile" e la sua sezione tunisina, hanno discusso anche di migrazione economica ed altri temi legati alle migrazioni congiunte nella regione euro-mediterranea e proposto alcune soluzioni a detti problemi basate su esperiente internazionali, quali ad esempio, l'intensificazione dell'applicazione delle convenzioni internazionali, la condivisione dei costi tra tutte le parti interessate e l'assistenza internazionale a categorie speciali di migranti (donne, bambini e persone con bisogni speciali). La conferenza di Tunisi, dal titolo "Dinamiche migratorie nella regione euro-mediterranea: quali risposte alle sfide attuali e future, quale ruolo per la cooperazione regionale e internazionale?", ha visto la partecipazione di esperti, accademici, ricercatori in migrazione e professionisti dei media di Tunisia, Francia e Marocco oltre a rappresentanti della società civile tunisina e francese e un rappresentante dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).