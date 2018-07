Spagna, a breve apertura maxi centro migranti ad Algesiras

(ANSAmed) - MADRID, 6 LUG - Il governo spagnolo sta ultimando ad Algesiras (Cadice) un grande centro di accoglienza per migranti, per far fronte agli sbarchi in massa sulle coste andaluse. L'avvio della struttura sarà "immediato", secondo quanto ha detto il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska, citato oggi dai media iberici. "L'arrivo di un numero importante di immigrati negli ultimi due fine settimana, che superano i mille per weekend, esige e rende necessari mezzi adeguati per assisterli", ha detto Grande-Marlaska, dopo la riunione ad Algesiras con i comandi delle forze di sicurezza, per coordinare una risposta al dramma migratorio. Sebbene il ministro non abbia precisato in quali strutture sarà ospitato il maxi centro, ha indicato che servirà per "ospitare tutti, le donne, i minori, etc.". Fonti del ministero degli interni hanno confermato che con ogni probabilità sarà localizzato ad Algesiras, in coordinamento con la prefettura e i dipartimenti incaricati della prima assistenza ai migranti sbarcati dopo aver attraversato lo Stretto di Gibilterra. La realizzazione del centro era stata sollecitata dai sindacati di polizia, dopo il collasso provocato dallo sbarco di oltre 6.791 migranti nel solo mese di giugno sulle coste andaluse. (ANSAmed)