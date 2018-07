Migranti: Fes, incendio durante sgombero deposito ferrovia A fuoco tendopoli di fortuna vicino stazione, nessun ferito

(ANSAmed) - RABAT, 9 LUG - Un incendio ha distrutto il rifugio di un gruppo di migranti, mentre venivano sgomberati dalle forze dell'ordine, a Fes, in uno stabile di proprietà delle ferrovie, il deposito vicino alla principale stazione dei treni. Più di 50 tende di fortuna di plastica, dentro l'edificio usato come alloggio dai migranti sub-sahariani, sono andate a fuoco, causando anche l'esplosione di una decina di bombole di gas che i migranti usavano per cucinare. Nessun ferito, secondo le autorità, solo danni materiali anche se l'incendio è stato domato nel giro di poche ore. È accaduto nelle prime ore della giornata di domenica, mentre le temperature sforavano già i 30 gradi. Ogni anno migliaia di migranti provenienti dalle regioni sub-sahariane raggiungono il Marocco, porta d'ingresso per l'Europa. Il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita ha lanciato un appello all'Ue: il numero dei migranti che tenta di raggiungere la Spagna dal Marocco, via mare, è triplicato tra il 2016 e il 2017. Nei primi quattro mesi dell'anno scorso circa 3.300 rifugiati hanno usato il Marocco come ultimo scoglio per oltrepassare con mezzi di fortuna il Mediterraneo; nel 2016 erano stati un migliaio. Il ministro, a giugno, ha sbarrato la strada a soluzioni "facili", come ha definito i centri di accoglienza migranti. (ANSAmed)