Siria: media, raid aereo israeliano su base Aerei arrivati da Giordania, contraerea risponde

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 LUG - La base militare di Tiyas, chiamata anche T4, in Siria tra Homs e Palmyra, usata da forze iraniane, è stata attaccata la notte scorsa in un raid aereo. I velivoli, dicono fonti ai media israeliani, sarebbero arrivati dalla Giordania a bassa altezza per evitare i radar passando sulla base Usa di al-Tanaf in Giordania. Sei missili avrebbero colpito vicino la base siriana ma non si sa se ci sono state vittime o danni. L'agenzia governativa siriana Sana ha confermato che nella notte un attacco aereo israeliano è stato compiuto contro una base aerea nella Siria centrale. La Sana, che cita fonti militari, afferma che la contraerea ha sparato alcuni missili e che uno di questi ha colpito un velivolo nemico, danneggiandolo.



La Sana non precisa se nel raid sulla base a est di Homs, ci siano vittime o danni.



Già nei mesi scorsi vi erano stati attacchi aerei, attribuiti a Israele, contro la base T4.(ANSAmed).