237 migranti in porto Malaga, capacità accoglienza ai limiti

MADRID - Lo sbarco sulle coste meridionali spagnole di 237 migranti, tratti in salvo ieri dai mezzi del Salvataggio marittimo, sta portando al limite le strutture di assistenza in Andalusia, segnalano fonti della Croce Rossa iberica. Soccorsi a bordo di una mezza dozzina di imbarcazioni e trasferiti sulla motovedetta SAR Mastelero del Salvataggio, i migranti sono sbarcati all'alba di ieri nel porto di Malaga, dove sono stati assistiti dalle squadre di intervento sanitario e umanitario della Croce Rossa. A causa della mancanza di spazio nei centri di internamento temporaneo, 183 uomini sono stati alloggiati nel palazzetto dello sport di Tiro al piattello di Malaga, mentre le donne e i minori sono stati trasferiti in strutture gestite dalla Croce Rossa. Il coordinamento provinciale della Ong, assieme all'associazione Malaga Acoge, reclama istallazioni permanenti e più mezzi per accogliere i migranti, il cui numero dall'inizio del 2018 è raddoppiato rispetto al 2017. "Non possiamo continuare così, si stanno dando risposte congiunturali a una situazione di emergenza strutturale", ha criticato José Luis Candela, responsabile dell'Area Sociale di Malaga Acoge. In totale 14.446 migranti irregolari sono giunti in Spagna via mare nel primo semestre dell'anno, oltre il doppio dei 6.551 dello stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati del ministero degli interni. Le coste del sud della penisola e l'arcipelago delle Baleari hanno ricevuto il maggior numero di immigrati, 13.360 persone giunte su 559 imbarcazioni.



(ANSAmed) XDP