Gaza: dopo incendi, Israele attacca postazioni Hamas Nuovi incendi nel Neghev, abitanti villaggio chiusi in casa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 LUG - L'aviazione israeliana ha colpito oggi due postazioni di Hamas nel nord della Striscia di Gaza nelle immediate vicinanze di una località da dove in mattinata sono stati lanciati palloni incendiari che hanno attizzato incendi in territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce militare. "Questo attacco - ha aggiunto - giunge in reazione al terrorismo incendiario che Hamas conduce contro i cittadini di Israele e contro la sua sovranità". Ieri il consiglio di difesa del governo ha dato istruzione alle forze armate di impedire ulteriori lanci da Gaza di aquiloni o di palloni incendiari. Nella giornata odierna nel Neghev occidentale si sono avuti egualmente alcuni incendi di vaste dimensioni. In un caso gli abitanti di un villaggio sono stati costretti a chiudersi nelle proprie abitazioni a causa delle dense nubi di fumo sprigionatesi nella zona. (ANSAmed).