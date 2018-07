Migranti: Croazia, 23 illegali scoperti su furgone in Istria

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 16 LUG - La polizia croata ha fermato nei pressi di Buzet, cittadina istriana non lontana dal confine con la Slovenia, e distante 30 km da Trieste, un furgone con a bordo 23 migranti illegali.



Nell'operazione, avvenuta sabato notte, gli agenti della polizia di confine hanno arrestato un croato di 43 anni e una cittadina serba di 49 anni per traffico di esseri umani. Nel furgone viaggiavano diciannove pachistani, due turchi e due cittadini dell'India. I migranti sono ora in stato di fermo.



(ANSAmed).