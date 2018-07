Siria: 9 morti in presunto raid Israele su base iraniana Forze Damasco avanzano contro insorti verso Golan

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 LUG - Almeno nove tra miliziani e militari siriani e iraniani sono stati uccisi nel raid missilistico compiuto domenica sera nel nord della Siria e attribuito a Israele contro una presunta base militare iraniana.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) secondo cui sei delle 9 vittime sono miliziani siriani, mentre le altre tre sono iraniani. L'attacco è avvenuto nei pressi dell'aeroporto militare di Nayrab, a est di Aleppo. Altre fonti non governative siriane parlano di 22 uccisi, tra cui una decina di pasdaran iraniani. L'agenzia governativa siriana Sana riferisce dell'attacco, attribuendolo a Israele, ma non precisa l'entità degli eventuali danni materiali e l'uccisione di personale militare e di civili. La zona era stata colpita da raid attribuiti a Israele già nei mesi scorsi.



Intanto, le forze governative siriane proseguono l'offensiva militare nella zona di Qunaytra, a ridosso delle Alture del Golan controllate da Israele. Durante le ultime 24 ore, le truppe di Damasco, sostenute dall'aviazione russa, sono avanzate contro località da anni in mano a insorti anti-governativi nei pressi di Qunaytra. Nei giorni scorsi, l'offensiva lealista era riuscita a concludere l'offensiva militare nel sud conquistando l'intera regione di Daraa, vicina a Qunaytra, e quasi tutta la striscia di confine con la Giordania. (ANSAmed).