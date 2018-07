Croazia, 37 migranti nascosti in furgone verso Slovenia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 17 LUG - Trentasette migranti illegali sono stati scoperti nelle ultime ore in Croazia, nei pressi del confine con la Bosnia-Erzegovina, nella zona di Sisak, 100 km a sud di Zagabria, tutti in un piccolo furgone guidato da un cittadino bosniaco, ora in stato d'arresto.



Si tratta di 33 pachistani e 4 iraniani che hanno pagato l'uomo per condurli in Slovenia, che fa parte dell'area Schengen. Il bosniaco è stato arrestato per traffico illecito di esseri umani e il loro trattamento disumano.



Sabato notte, in una analoga operazione di polizia in Istria, in un furgoncino erano stati scoperti altri 23 migranti, anch'essi in maggioranza pachistani.



Da alcuni mesi si è attivata una nuova rotta balcanica, che dalla Grecia passa attraverso l'Albania, il Montenegro e la Bosnia, in direzione di Croazia e Slovenia. (ANSAmed).