Hrw, Turchia ha smesso registrare richiedenti asilo siriani Sospensione causa "deportazioni illegittime e rimpatri forzati"

(ANSAmed) - ROMA, 17 LUG - Le autorità turche a Istanbul e di 9 province al confine con la Siria "hanno smesso di registrare quasi tutti i richiedenti asilo siriani recentemente arrivati".



Lo denuncia l'organizzazione Human Rights Watch (Hrw), sottolineando che si tratta di una sospensione che "sta portando a deportazioni illegittime, rimpatri forzati in Siria e la negazione dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione".



Hrw ricorda che la Commissione europea ha recentemente elogiato il sistema di asilo della Turchia e prevede di rilasciare la seconda parte di 3 miliardi di euro nell'ambito dell'accordo sulla migrazione del marzo 2016, che include il sostegno ai rifugiati in Turchia. "Le istituzioni e i governi dell'Unione Europea hanno mantenuto pubblicamente il silenzio sulla sospensione e su altri abusi nei confronti dei rifugiati commessi dalla Turchia, suggerendo che la loro principale preoccupazione è quella di fermare la migrazione di richiedenti asilo e migranti dalla Turchia verso l'Ue", dichiara l'organizzazione in una nota. "Mentre l'Ue sostiene la Turchia per scoraggiare i richiedenti asilo a raggiungere l'Europa, sta chiudendo un occhio sulle ultime misure della Turchia per bloccare e scoraggiare le persone in fuga dalla Siria", ha affermato Gerry Simpson, direttore del programma per i rifugiati di Hrw. La sospensione della registrazione delle richieste di asilo "è l'ultimo sforzo della Turchia per negare la protezione dei nuovi richiedenti asilo", scrive Hrw. Negli ultimi tre anni, "la Turchia ha sigillato il confine con la Siria, mentre le guardie di frontiera turche continuano a eseguire respingimenti di massa e uccidere e ferire i siriani mentre cercano di attraversare la frontiera". A metà maggio 2018, Human Rights Watch ha intervistato 32 siriani nella provincia turca di Hatay in merito ai loro tentativi di registrarsi per ottenere un permesso di protezione temporaneo nelle province di Hatay, Gaziantep e Istanbul. Tale permesso protegge i siriani dall'arresto e dal rischio di espulsione e li autorizza a ricevere assistenza sanitaria e istruzione, a lavorare e a cercare assistenza sociale. "La Turchia dovrebbe proteggere i diritti fondamentali di tutti i siriani appena arrivati, a prescindere dal loro status, e registrare" coloro ai quali è stata negata questa opportunità "dalla fine del 2017", chiede l'Ong umanitaria. "La Commissione europea e gli stati membri dell'Ue con ambasciate in Turchia dovrebbero sostenere la Turchia nella registrazione e protezione dei siriani". (ANSAmed).