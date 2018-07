Migranti: in Tunisia secondo l'Oim sono 75,500 Il numero di rifgiati è stimato in 777 persone

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - Il numero di migranti residenti in Tunisia è di 75.500 unità, con un numero di rifugiati stimato di 777 persone, in maggioranza di nazionalità siriana. Lo ha detto il capo missione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) in Tunisia Lorena Lando durante un audizione presso la Commissione per i tunisini all'estero del parlamento tunisino.



"L'Oim ha fornito il supporto necessario a 277 migranti per la creazione dei loro progetti", ha aggiunto Lando sottolineando che "il numero di migranti tunisini all'estero è di 1,3 milioni, di cui l'81% residente in Europa". Alaa Eddine Dridi, responsabile degli affari legali presso l'Oim in Tunisia, ha sottolineato invece che il calo del numero di studenti africani in Tunisia è dovuto a ostacoli amministrativi e legali. A tal proposito, il funzionario dell'Oim ha chiesto alle autorità tunisine l'agevolazione delle procedure per l'ottenimento della carta di soggiorno e la residenza per i migranti e la loro integrazione economica nel Paese nordafricano. (ANSAmed)