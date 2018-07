Siria: media, governativi avanzano su Qunaytra vicino Golan Presa una collina strategica, gli insorti ripiegano

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 LUG - Le forze governative siriane sono avanzate nelle ultime ore nel sud-ovest del paese nella regione di Qunaytra a ridosso delle Alture del Golan controllate da Israele, sconfiggendo la resistenza di milizie anti-governative locali. Lo riferiscono media siriani e panarabi, precisando che le truppe di Damasco, sostenute dalla Russia, hanno conquistato Tell Harra, a sud di Qunaytra e che si trova in una posizione strategica per proseguire l'offensiva in tutta l'area del Golan orientale.



Secondo l'Onu, sono ancora decine di migliaia i civili sfollati che rimangono nei campi agricoli della zona di Qunaytra e che sono fuggiti a causa degli scontri armati. L'offensiva governativa nella zona era cominciata un mese fa e si era diretta nella vicina regione di Daraa, al confine con la Giordania. Daraa e dintorni si erano arresi nei giorni scorsi e l'offensiva di Damasco si era quindi concentrata su Qunaytra. (ANSAmed).