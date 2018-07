Yemen: Arabia Saudita intercetta missile Houthi a Jizan Da inizio conflitto Riad li ha fermati a decine

(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - Le Forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato un missile balistico lanciato dalle milizie Houthi in Yemen verso la città di Jizan nel sud ovest del regno. Lo riporta l'agenzia stampa MENA.



Dall'inizio del conflitto in Yemen nel 2015, sono decine i missili lanciati dagli Houthi, ribelli sciiti in Yemen, contro l'Arabia Saudita, Paese che guida la Coalizione araba in Yemen.



L'ultimo missile intercettato era stato lanciato ieri verso la città di Najran. (ANSAmed).