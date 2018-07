Gaza: l'ala militare di Hamas minaccia Israele, 'pagherete' Oggi nuove manifestazioni sul confine

(ANSAmed) - GAZA, 20 LUG - Le Brigate Ezzeddin al-Qassam, cioè ala militare di Hamas, hanno avvertito Israele che pagherà "un prezzo elevato" per aver provocato ieri la morte di un suo membro, Abdel Karim Radwan, in un incidente di confine legato al lancio di palloni incendiari. Per oggi Hamas ha indetto - come ogni venerdì negli ultimi mesi - nuove manifestazioni di massa sul confine. In questa occasione sarà espresso "sostegno ai diritti dei profughi". Secondo la stampa locale, 142 palestinesi sono stati uccisi finora dal fuoco israeliano nel corso delle continue manifestazioni lungo il confine orientale della Striscia. Il numero complessivo dei feriti e degli intossicati è di 16.496.



I feriti gravi sono 319. Intanto fonti locali osservano che il blocco del valico commerciale di Kerem Shalom fra Israele e Gaza ha provocato negli ultimi giorni nella Striscia una forte penuria di bombole di gas da cucina. (ANSAmed).