Gaza: scontro a fuoco sul confine, cecchini contro cannonate Almeno due morti durante proteste palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - Uno scontro a fuoco è esploso al confine fra Gaza ed Israele, mentre nella zona erano in corso manifestazioni di massa palestinesi. Fonti palestinesi precisano che cannoni israeliani hanno colpito una postazione dell'ala militare di Hamas presso il campo profughi di al-Bureij e verso Khan Yunes e che almeno due persone sono state uccise. Secondo la radio tv israeliana Canale 10, cecchini palestinesi hanno aperto il fuoco contro i soldati dello Stato ebraico. Fonti palestinesi aggiungono che un soldato è stato colpito.



In Israele non c'è per ora conferma. (ANSAmed).