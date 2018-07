Migranti: Macedonia, 44 illegali nascosti su camion Scoperti vicino al confine con la Grecia

(ANSAmed) - SKOPJE, 20 LUG - La polizia macedone ha scoperto 44 migranti illegali nascosti in un camion nel sud del Paese, non lontano dal confine con la Grecia. Come hanno riferito i media locali, quando la polizia di frontiera ha fermato l'automezzo nei presi di Gevgelija per effettuare controlli, l'autista e' fuggito. Sul tir, che aveva targa macedone e che viaggiava in direzione della capitale Skopje, sono stati rinvenuti 20 pachistani, 12 afghani, 10 siriani e due indiani.



Con tutta probabilita' i migranti erano entrati illegalmente in Macedonia provenienti dalla Grecia, e tentavano di proseguire per l'Occidente. (ANSAmed)