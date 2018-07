Israele: intercettati due razzi in Siria Rappresentavano una minaccia potenziale per Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - L'attivazione del sirene di allarme nel Nord di Israele e' stata provocata dalla identificazione di due razzi in volo in Siria (nel contesto dei combattimenti fra esercito e forze ribelli) che rappresentavano una minaccia potenziale per Israele perche' molto vicini alle alture del Golan. Lo ha reso noto il portavoce militare. I due razzi - ha aggiunto - sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea 'Fionda di Davide', di produzione israeliana. Il portavoce ha precisto che i frammenti dei razzi sono caduti in territorio siriano. (ANSAmed).