Turchia: raid aerei contro il Pkk nel sud-est e in Iraq

ISTANBUL - Continuano i raid aerei della Turchia contro obiettivi del Pkk curdo nel sud-est del Paese e in Iraq. L'aviazione di Ankara ha bombardato diverse postazioni dei ribelli nelle province sudorientali di Hakkari ed Erzincan e oltreconfine nella regione nord-irachena di Avasin-Basyan, "neutralizzando" (cioè uccidendo o ferendo) almeno 11 "terroristi". Lo riferiscono stamani le forze armate, precisando che le operazioni hanno avuto luogo tra sabato e domenica.



Nel Paese proseguono anche, negli ultimi giorni dello stato d'emergenza post-golpe finito la scorsa settimana, gli arresti di massa con accuse di terrorismo. Negli ultimi 7 giorni sono 439 le persone finite in manette, secondo il ministero degli Interni. La maggior parte (334) è sospettata di legami con la presunta rete putschista di Fethullah Gulen. Altri 81 sono finiti in manette con accuse di sostegno al Pkk curdo. Detenuti anche 13 supposti membri dell'Isis e 11 di gruppi illegali di estrema sinistra.



Sotto lo stato d'emergenza, stima l'Onu, le persone arrestate in Turchia sono state almeno 160 mila. In questi giorni Ankara intende approvare una nuova dura legislazione antiterrorismo, che secondo le opposizioni renderà di fatto "permanenti" le restrizioni dello stato d'emergenza appena decaduto.