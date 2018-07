Cinema: da Marocco a Siria,sguardi su mondo biblioteche Roma

NAPOLI - "Per fare un buon film ci vuole una buona idea. L'Estate in biblioteca è una rassegna di film d'autore che fanno venire buone idee". Così il direttore artistico, Ginella Vocca, annuncia l'iniziativa realizzata dall'Associazione Methexis, in collaborazione con le Biblioteche di Roma e il MedFilm Festival. L'evento, partito il 19 luglio a Roma, si concluderà il 27 settembre. "L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo", è una rassegna di 20 film tra lungometraggi e cortometraggi (programma comleto su medfilmfestival.org) che avrà luogo presso le Biblioteche di Roma: Valle Aurelia, Goffredo Mameli, e presso le Biblioteche in carcere di Rebibbia Femminile, Rebibbia Terza Casa, IPM Casal del Marmo, luoghi dove arriverà un variegato viaggio nel cinema contemporaneo e nel suo modo di leggere il mondo. Dalla Norvegia al Marocco, dalla Spagna al Belgio, passando per la Siria, l'Algeria, la Tunisia, Israele e la Croazia, fino all'Italia, la rassegna entra dalle biblioteche comunali con una pluralità di linguaggi, formati e generi. Tra i film programmati, ben tre figurano tra i dieci selezionati per concorrere al Premio Lux 2017: "Summer 1993" di Carla Simón, candidato all'Oscar nel 2018 come miglior film straniero per la Spagna; "A Ciambra" di Jonas Carpignano, candidato all'Oscar 2018 per l'Italia, e "Sami Blood" di Amanda Kernell, il vincitore del Premio LUX 2017. Appuntamento poi con "La Bella e le Bestie", ultima opera della regista rivelazione tunisina Kaouther Ben Hania. Ma anche tanto cinema italiano con "Veleno" di Diego Olivares, il racconto di resistenza di una famiglia di contadini campani e "L'intrusa" di Leonardo Di Costanzo, che affronta il tema della criminalità. La rassegna propone due serate dedicate ai cortometraggi, occasione unica per godere di 16 "piccoli" capolavori, tra cui Into the Blue, presentato alla Berlinale e vincitore dell'ultima edizione del MedFilm Festival.

Nelle Biblioteche in carcere, insieme a "Sami Blood", due titoli italiani che affrontano con originalità e intelligenza il tema della criminalità e del riscatto: "Il più grande sogno" di Michele Vannucci e "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros.

L'Estate in biblioteca entra in carcere insieme ai protagonisti dei film, le proiezioni saranno infatti accompagnate dai Manetti Bros e dal cast del film di Vannucci, offrendo ai detenuti cinema di qualità e l'opportunità di confronto e dialogo con i protagonisti dei film in programma.