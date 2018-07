Siria: missili Israele intercettano caccia infiltrato

TEL AVIV - "Due missili Patriot sono stati lanciati verso un caccia siriano Sukhoi penetrato nello spazio aereo israeliano. Il velivolo era stato monitorato e si è infiltrato in Israele di due chilometri. E' stato intercettato dai missili Patriot". Lo riferisce il portavoce militare israeliano dopo che nella zona del Golan e dell'alta valle del Giordano erano risuonate le sirene. Il portavoce militare israeliano ha aggiunto che fin dalla mattinata si era avvertito un inasprimento dei combattimenti in territorio siriano, a ridosso del confine con Israele. Era stata notata, ha precisato, anche una accresciuta attività dell'aviazione siriana.

''Le nostre forze armate - ha affermato il portavoce - sono in stato di massima allerta e continuano ad agire contro ogni infrazione degli accordi di separazione delle forze (sul Golan, ndr) del 1974''.

Fonti locali aggiungono che per gli abitanti del Golan l'allarme e' cessato e che la vita e' tornata alla normalità.