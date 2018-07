Gaza: orrore in strada, venditore ambulante si dà fuoco Atto disperato dopo l'ordine di spostare la bancarella

(ANSAmed) - GAZA, 25 LUG - Ha destato orrore a Gaza il tentato suicidio di un venditore ambulante, giunto alla disperazione dopo che agenti di polizia gli avevano intimato di spostare la sua bancarella che ''intralciava il traffico''.



L'uomo - Ahmed Abu Tahun, 32 anni, padre di 5 figli, originario di Jabalya - si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Passanti inorriditi si sono subito prodigati a spegnere le fiamme e l'uomo è stato ricoverato con gravi ustioni in un ospedale cittadino. Il padre ha detto all'ANSA che, in mancanza di altre risorse, Ahmed cercava di guadagnare qualcosa con la vendita di giocattoli e dolciumi presso un ambulatorio da dove ogni giorno passavano bambini. Ma i suoi incassi erano minimi: "a volte solo 15 shekel al giorno", l'equivalente di 4 euro. Due giorni fa agenti gli hanno intimato di spostare la bancarella al mercato generale dove, probabilmente, non avrebbe guadagnato più nemmeno quelli. Da qui la sua reazione disperata.



Secondo i familiari Ahmed - la cui moglie é attualmente in stato di gravidanza - non era più in grado di pagare i conti dell'acqua e della corrente elettrica. Il padre é un dipendente dell'Autorità nazionale palestinese che di recente si e' visto ridurre lo stipendio nel contesto di contrasti politici fra il presidente Abu Mazen e la leadership di Hamas.



Secondo fonti locali, a Gaza migliaia di famiglie versano ormai in condizioni economiche analoghe: da qui l'eco che la tragedia ha subito avuto nella Striscia. (ANSAmed).