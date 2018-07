Grecia: nell'inferno di Mati, 'non abbiamo più futuro' I parenti delle vittime presidiano la villa della strage

(ANSAmed) - MATI (GRECIA), 25 LUG - "Non abbiamo un futuro, dobbiamo solo pensare al presente": lo dice un ragazzo che piantona l'accesso alla villa teatro della strage a Mati in Grecia, dove i corpi carbonizzati di 26 persone sono stati trovati abbracciati. La collina - come può constatare l'inviato dell'ANSA sul posto - è un cumulo di cenere e fumo, con l'odore acre che rende l'aria irrespirabile. "Questo era l'unico accesso al mare, anche se su un pezzo di scogliera. Sono corsi tutti qui, il fuoco avanzava ovunque e divorava tutto", racconta il giovane, mentre i familiari - proprietari della villa - e alcuni parenti delle vittime presidiano la villa per impedire l'accesso a curiosi e cronisti. "Vergognatevi", urla qualcuno. "Non sappiamo ancora chi siano le vittime, stanno ancora facendo gli accertamenti. Molti certamente erano i nostri vicini", spiega un altro giovane.(ANSAmed).