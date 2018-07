Migranti: quasi mille sbarcati in Spagna in 24 ore

ROMA - Quasi mille migranti, 972 persone, sono stati soccorsi al largo delle coste spagnole nelle ultime 24 ore. Lo riporta il quotidiano El Pais, e la stampa locale andalusa parla di municipi "al collasso".

Nella provincia di Cadice sono stati istituiti tre centri di accoglienza all'interno di strutture sportive, in attesa che il ministero dell'Interno termini un macrocentro di permanenza temporanea. Algeciras già ospitava 300 persone, e altrettanti Cadice e Jerez. Triplicati i soccorsi nello stretto di Gibilterra. Oltre 15 mila migranti sono giunti sulle coste dell'Andalusia dall'inizio dell'anno, una cifra quasi triplicata, secondo i dati Oim, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando gli arrivi furono 6.513. E al momento non vi sono indizi di un'inversione di tendenza. Dopo un mese di giugno già piuttosto intenso, nei primi 18 giorni di luglio sono state soccorse sulle coste spagnole 3.577 persone. Ong ed esperti concordano nel ritenere che non vi sia un'unica causa di questo aumento: tra i fattori individuati, le maggiori difficoltà frapposte alla rotta mediterranea attraverso la Libia, la crisi interna del Marocco (che fa sì che le sue forze dell'ordine siano impegnate in altri compiti e territori), senza contare le buone condizioni meteo sullo Stretto. Di fatto, da ieri il flusso degli arrivi è stato incessante, e la Guardia costiera continua a monitorare la presenza di imbarcazioni. I 972 accolti nelle ultime 24 ore rappresentano solo un picco di un aumento degli arrivi vertiginoso da fine maggio, con una media di 200 arrivi al giorno. La rotta migratoria spagnola ha superato quella italiana per numero di arrivi: dal primo gennaio al 18 luglio la Spagna ha accolto 18.653 migranti, contro i 17.838 registrati in Italia e i 14.940 della Grecia, secondo dati diffusi dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.