Siria: ong, 150 morti in attacchi, Isis prende ostaggi

ROMA - E' salito ad almeno 150 morti il bilancio provvisorio degli attacchi terroristici rivendicati dall'Isis e delle conseguenti sparatorie avvenute nella città di Sweida e in alcuni villaggi dell'omonima provincia del sud della Siria, dove i terroristi avrebbero preso dei civili in ostaggio. E' quanto rivela, citata da media internazionali, l'ong Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). I feriti, secondo l'ong, sono almeno 78. Il governatore della provincia ha detto che a Sweida "è tornata la calma".



Secondo l'Osservatorio e i media ufficiali siriani, gli attacchi di kamikaze che si sono fatti esplodere nella folla sono stati simultanei in un mercato di Sweida e in altri villaggi. I terroristi hanno dovuto affrontare la risposta armata delle forze governative e di autodifesa. Una parte dei morti sono quindi terroristi, mentre almeno 35 di essi sono civili. Secondo l'agenzia ufficiale Sana, almeno due terroristi kamikaze sono stati uccisi dal fuoco dei militari prima che potessero fare detonare i loro corpetti. Non è chiara la sorte degli ostaggi che l'Isis avrebbe prelevato nei villaggi.